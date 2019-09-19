الوجه 20 محرم 1441هـ ،الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الوجه استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي، أن البلدية سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث نفذ العديد من الأعمال الأساسية وأعمال التزيين والإنارة الإضافية في الشوارع والميادين والحدائق والمرافق العامة ونشرت العبارات الوطنية والانتماء لهذا الوطن المعطاء على لوحات الطرق الرئيسية.وأضاف العطوي أن هناك احتفالاً رسمياً يوم الاثنين القادم، يتخلله العديد من الفعاليات منها: مسيرة وطنية وحفل خطابي وقصائد شعرية وأوبريت بعنوان "همة وطن" وستؤدى العرضة السعودية كما ستقام مسابقة أجمل لوحة فنية معبرة عن حب الوطن وسيكون هناك ركن للمشاركات الوطنية من الجهات الحكومية والتطوعية.وأعرب العطوي عن سعادته بهذه المناسبة الغالية والعمل للاحتفاء بها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة.//انتهى //15:21ت م0177