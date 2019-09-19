كانبيرا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأدانت استراليا بشدة اليوم الاعتداء التخريبي ضد منشأتين للنفط تابعتين لأرامكو.وأكدت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في كلمة لها أمام مجلس الشيوخ الاسترالي الفيدرالي في العاصمة الاسترالية كانبيرا أن هذا العدوان غير مقبول وينتهك القانون الدولي ويمس بأمن الطاقة العالمي ويستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي والتأثير على المواطنيين ويشكل تهدياً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والعالمي .// انتهى //15:22ت م0178