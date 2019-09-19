عمّان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، رئيس اللجنة المالية في برلمان جزر القمر النائب عيسى السولي، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //15:24ت م0179