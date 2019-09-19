عام / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان القمري
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
عمّان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، رئيس اللجنة المالية في برلمان جزر القمر النائب عيسى السولي، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
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15:24ت م
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