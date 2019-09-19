حائل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسبدأت اللجنة المشتركة من أمانة منطقة حائل وفرع وزارة التجارة والاستثمار بحائل , أعمالها لتصحيح اللوحات التجارية المخالفة والتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات لضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية لتضليل المستهلكين .وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس , أن الحملة تهدف إلى منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية وضمان عدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو بالتحايل في تصميم اللوحات كما تهدف الحملة لتشجيع مالكي المنشآت التجارية على بناء سمعة تقوم على الثقة بينهم وبين المستهلك ووضوح لوحات المحال التجارية وحماية الهوية التجارية لها .وأضاف أن الحملة المشتركة تأتي بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار للمنشآت التجارية , لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية .// انتهى //15:27ت م0181