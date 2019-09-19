الدمام 17 محرم 1441هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسينظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية " سايتك " بمحافظة الخبر ، يوم الأثنين الــ 23 من شهر سبتمبر الجاري ، عددا من الفعاليات باليوم الوطني الــ 89 .وتشتمل الفعاليات على أوبريت وطني وعرضة سعودية وجناح للتراث والحرفيين ورسم لوحة وطن وأمسيات شعرية وعروض للسيارات الكلاسيكية .كما تتضمن الفعاليات المتنوعة التي تعبر عن حب الوطن وتلبي ذائقة الجمهور بمختلف الفئات العمرية , جناح الصقور وخيمة الفعاليات والمسرح وأركانا تفاعلية.// انتهى //15:44ت م0186