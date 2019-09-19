اليوم الوطني / " سايتك " ينظم عدداً من الفعاليات باليوم الوطني الــ 89
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
الدمام 17 محرم 1441هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس
ينظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية " سايتك " بمحافظة الخبر ، يوم الأثنين الــ 23 من شهر سبتمبر الجاري ، عددا من الفعاليات باليوم الوطني الــ 89 .
وتشتمل الفعاليات على أوبريت وطني وعرضة سعودية وجناح للتراث والحرفيين ورسم لوحة وطن وأمسيات شعرية وعروض للسيارات الكلاسيكية .
كما تتضمن الفعاليات المتنوعة التي تعبر عن حب الوطن وتلبي ذائقة الجمهور بمختلف الفئات العمرية , جناح الصقور وخيمة الفعاليات والمسرح وأركانا تفاعلية.
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15:44ت م
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