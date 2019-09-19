الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستستكمل غداً ، مباريات الجولة الرابعة "همة حتى القمة " من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 3 مباريات تجمع فريقا العدالة وأبها ، والفيحاء مع الوحدة ، والنصر بنظيره الحزم.فعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، يستضيف فريق العدالة السابع بـ 4 نقاط نظيره أبها العاشر بـ 4 نقاط ، بينما يلتقي الفيحاء الخامس بـ 5 نقاط ضيفه الوحدة الثاني عشر بـ 3 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.وتختتم مباريات الغد ، باللقاء الذي يجمع النصر الوصيف بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر ، مع ضيفه الحزم الرابع عشر بنقطة واحدة ، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أقرت ، تسمية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بـ "همة حتى القمة" ، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.// انتهى //15:44ت م0187