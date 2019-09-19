الحديثة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية مركز الحديثة استعدادتها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 من تزين للميادين والطرقات ورفع العلم السعودي إضافة إلى إضاءة الطريق الدولي المؤدي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .وأوضح رئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد ان بلدية الحديثة وبالمشاركة مع عدد من الجهات قامت بكافة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ، وسيتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات المتنوعة كعرض فلماً مرئياً بعنوان " الحديثة همة حتى القمة " والقصائد والعرضة السعودية ومسيرة للهجانة والخيالة وعدد من المسابقات بالإضافة لإقامة مباراة على كأس شهداء الوطن.كما سيتم تنفيذ معرض للجهات الحكومية والرسم والفن التشكيلي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف وتدشين المبادرة الوطنية لفريق القريات التطوعي للبحث والإنقاذ المساند.وأبان الجريد أن الاحتفال باليوم الوطني سيستهدف المسافرين العابرين عبر المنفذ الحدودي بتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية إضافة الى الحلوى ، إضافة الى عرض مرئي في الصالات بعنوان " الحديثة همة حتى القمة " ، كما سيقام حفل نسائي بالشراكة المجتمعية مع بلدية الحديثة ومن تنفيذ قطاع مدارس الحديثة للبنات ومعرضاً وطنياً والرسم والفن التشكيلي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.// انتهى //16:54ت م0239