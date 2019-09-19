اليوم الوطني / هيئة الترفيه تقيم العديد من الفعاليات بمنطقة الجوف احتفالا باليوم الوطني 89
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
سكاكا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
تنطلق مساء اليوم العديد من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة سكاكا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين ، تحت شعار " احتفال الهمة " وذلك على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز التي تستمر حتى 23 سبتمبر .
الفعاليات التي تنوعت لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع ستشمل " التصوير ، العناصر الفنية ، العروض المتجولة ، المسرح الموسيقي ، شاشة العرض الحي ، ورش عمل للأطفال ، منصة الفنانين ، الفرقة الشعبية ، المطاعم المشهورة ، متاجر المعروضات ، عربات الطعام المتنقلة ".
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16:58ت م
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