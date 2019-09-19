سكاكا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستنطلق مساء اليوم العديد من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة سكاكا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين ، تحت شعار " احتفال الهمة " وذلك على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز التي تستمر حتى 23 سبتمبر .الفعاليات التي تنوعت لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع ستشمل " التصوير ، العناصر الفنية ، العروض المتجولة ، المسرح الموسيقي ، شاشة العرض الحي ، ورش عمل للأطفال ، منصة الفنانين ، الفرقة الشعبية ، المطاعم المشهورة ، متاجر المعروضات ، عربات الطعام المتنقلة ".// انتهى //16:58ت م0240