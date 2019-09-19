بيروت 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب أن "خرق الطائرات المسيرة في الضاحية هو الأخطر منذ حرب يوليو وحتى اليوم، ويبرهن أن الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان".وقال بوصعب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، : "حصل 480 خرقاً إسرائيليا خلال الشهرين الأخيرين للقرار 1701، وأخطرها حتى اليوم الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي مرت فوق مطار بيروت وعرضت الملاحة الجوية للخطر وتوجهت إلى الضاحية".وأضاف: "عدة طائرات كانت في الأجواء اللبنانية للتحكم بالمسيرتين، وإحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 من المتفجرات البلاستيكية والثانية تملك 4 أذرع و 8 محركات"، موضحاً أن "الطائرة الثانية تلت الطائرة الأولى بعد 42 دقيقة إلى الضاحية.وأوضح بو صعب أن "الدرون" التي سقطت في الضاحية هي صناعة عسكرية متطورة والهدف منها كان الاعتداء داخل مدينة بيروت وهي انطلقت من مطار "هامونيم" في إسرائيل ويمكن التحكم بها عبر الـUAV بالأجواء"، مؤكداً أن "الخرق لم يكن بمسيرتين فقط بل كان إلى جانبها طائرات صغيرة uav في الجو جاهزة لتسييرها".ولفت الانتباه إلى ان "الاعتداءات الإسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر وهذا يعد تغيرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك"، مؤكداً أن "الهدف من الطائرة المسيرة كان الاعتداء وليس التصوير فقط".// انتهى //16:58ت م0242