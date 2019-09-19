بغداد 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسسجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, انخفاضاً بنسبة 0.23%, متوقفاً عند 467.09 نقطة.وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 7 شركات, فيما ارتفعت اسهم 4 شركات, وحافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 221,668,203 سهماً, بقيمة 251,206,732 ديناراً عراقياً, تحصلت من ابرام 261 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //17:00ت م0243