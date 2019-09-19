مكة المكرمة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستُعدُ مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أهم المكتبات في العالم الإسلامي وأعرقها؛ فهي تقع في أقدس بقعة وأشرف مكان مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين أجمع؛ ويعود تاريخ إنشائها وفق ما أوردته المصادر التاريخية إلى القرن الثاني الهجري في عهد الخليفة العباسي محمد المهدي حوالي عام (١٦١هـ)، ومنذ بداية العهد السعودي الزاهر اهتم مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بهذه المكتبة ، وكون لجنة من العلماء لدراسة أحوالها ، وأطلق عليها عام (١٣٥٧هـ) مكتبة الحرم المكي الشريف وأهدى إليها -رحمه الله- مجموعةً من المجلدات والكتب لتكون نواةً لتأسيس أحد أكبر المكتبات الإسلامية في العصر الحالي، وقد حظيت برعاية وعناية الدولة أعزها الله منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا .وجرى إنشاء القسم النسائي وفق ما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالمرأة, وتقديراً لدورها البناء في تنمية وتطوير المجتمع عام (1406هـ) ،إذ يعد واحداً من الأقسام المهمة، لما يؤديه من دور فعال وحيوي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، يتيح لهن الاستفادة الكاملة من جميع ما تحتويه المكتبة من أقسام وخدمات.واُستحدث بالقسم النسائي" مكتبة الطفل "عام 1437هـ لتلبي احتياجات ورغبات الأطفال من المعارف والعلوم كما أنها قدمت عدداً من المبادرات والبرامج التي حظيت باستحسان من الأطفال وأهاليهم بنسبة رضا تجاوزت 98%.وتحتوي المكتبة عدة أقسام منها قسم خدمة المستفيدات: ويعنى بخدمة المطالعات والباحثات حيث يعتبر نواة المكتبة واللبنة الأساسية في نشر العلم والثقافة, ويقدم القسم العديد من الخدمات أهمها المساهمة في التقليل من الصعوبات التي تواجه المستفيدات, وتوفير بيئة مريحة وهادئة للقراءة, وتزويد الباحثات بالكتب والمجلدات, والمخطوطات, والدوريات, والرسائل العلمية, والترفيف, والتصوير, بالإضافة لتقديم الخدمات عن بعد.أما قسم التزويد فيعنى بتغذية المكتبة بجميع أنواع الكتب, والمجلدات, بالإضافة إلى ترتيب و مراجعة الفهرس البطاقي, وتعديل بيانات بطاقات الفهرسة للكتب المعدلة, واستلام كتب التزويد الجديدة, وإعداد نشرة بقوائم الكتب الجديدة التي أضيفت للمكتبة, واستبعاد الكتب المكررة.كما تحتوي المكتبة على قسم الفهرسة والتصنيف ويعنى بفهرسة وتصنيف الكتب وفرز أوعية المعلومات, ويقوم القسم بفهرسة, وتصنيف, ومراجعة الفهرس البطاقي لما يقارب من عشرة آلاف كتاب سنوياً ،فيما يقوم قسم التكشيف بتكشيف المقالات ومراجعتها حيث يتم مراجعة آلاف المقالات سنوياً.وتقوم وحدة العلاقات العامة بربط المكتبة بالمجتمع من خلال الوصول للجماهير والتسويق لبرامجها, وكتابة أخبار المكتبة, والرد على الاستفسارات, وتسليم الشهادات, وإعداد التصاميم, وتنسيق الزيارات, وتوزيع الهدايا, بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المقامة بالقسم وقسم وحدة شؤون الأنشطة: ومهمتها إعداد البرامج والفعاليات والمبادرات الموسمية الموجهة لخدمة المجتمع ومنها: اليوم الوطني، والزيارات المدرسية، كما يهتم بتفعيل الأيام العالمية للمناسبات.ويعمل وحدة الجودة والتطوير لرفع مستوى منسوبات المكتبة وتلبية احتياجاتهم التدريبية من خلال إقامة الدورات وحلقات العمل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الدورات, وتهتم بقياس مؤشرات الأداء, وعمل الإحصاءات, وإعداد الاستبانات وإرسالها للمستفيدات, لتحسين جودة العمل والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.وخلال العام 1440هـ تم تزود القسم بـ 124 كتاباً, ليصل مجموعها لـ 3381 كتاباً منذ العام 1437هـ ووصل عدد المستفيدات من قاعة الاطلاع لـ 1073 بنسبة رضا 98% عن الخدمات المقدمة لهن وفي مكتبة الطفل تم تقديم 23 برنامجا لـ 712 مستفيد, وصلت نسبة رضاهم إلى 99% وقدم القسم 31 برنامجا للكبار استفادت منها 1279 مستفيدة, بنسبة رضا 98% نسق القسم لـ 46 زيارة للمكتبة, وأجاب عن 289 استفسار, ونشر 105 أخبار, وأخرج 701 شهادة.// انتهى //17:01ت م0245