بروكسل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم تعيين كريستوفر رينولدز رئيسًا لبعثة بناء القدرات التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال، خلفاً لماريا كريستينا ستيبانيسكو (من رومانيا) التي كانت رئيسة البعثة منذ 1 سبتمبر 2016.ويشغل كريستوفر رينولدز، وهو مواطن أيرلندي، منصب نائب رئيس البعثة ورئيس الأركان منذ يناير 2019، وفي 2016 - 2017 ، كان رئيسًا للعمليات في البعثة، وخدم سابقًا في البحرية الأيرلندية وفي خفر السواحل الأيرلندي.وتتمثل مهمة بناء القدرات التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال في تعزيز قدرة تطبيق القانون المدني البحري في الصومال من خلال دعم السلطات الصومالية في وضع التشريعات اللازمة، وتعزيز سلسلة العدالة الجنائية في المجال البحري ، وتوفير التدريب والمعدات، كما تقدم البعثة أيضًا المشورة إلى وزارة الأمن الداخلي الصومالية والشرطة، دعماً لمبادرات الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.وتستمر مهمة البعثة حاليًا حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ ميزانيتها 66.1 مليون يورو للمدة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2020 وتتألف من 111 موظفًا من 19 دولة (93 موظفًا دوليًا و 18 موظفًا محليًا). ويقع مقرها في مقديشو ولها مكاتب ميدانية في غاروي (بونتلاند) وهرجيسا (أرض الصومال).// انتهى //17:03ت م0246