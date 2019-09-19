تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد بن عطية الحارثي بمكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي, بحضور الأمين العام للغرفة منصور بن محمد اليامي.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين غرفة تبوك والهلال الأحمر بالمنطقة والعمل على تشكيل وتفعيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر وذلك لدعم رسالة الهيئة الإنسانية والعمل على تحقيق أهدافها بالشراكة مع الغرفة وقطاع الأعمال.// انتهى //17:05ت م0247