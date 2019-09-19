مكة المكرمة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسعبّر عدد من مديري الإدارات الحكومية عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني لـ" 89" للمملكة، مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة تحت راية التوحيد ،رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي .وقال مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن هذه المناسبة تحل علينا ونحن في خير وأمان وقوة ومجد وعز ولُحمة وطنية لا مثيل لها نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية في ضوء رؤية واعدة لما نريد بلوغه والوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا ـ بإذن الله ـ مؤكداً أن تلك المناسبة خالدة في قلوب أبناء وبنات الوطن وأن سقف الطموحات يرتفع سنه تلو الأخرى وهو ما عززته رؤية المملكة 2030 من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التعليمية والتنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية .وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن حاج الخامري أن اليوم الوطني للمملكة من الأيام المشهودة التاريخية الغالية في تاريخ هذه البلاد الحبيبة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان من عام (1351هـ) يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان كل مواطن سعودي أصيل، فهذا اليوم هو الذي وُحِد فيه كيان أمة عظيمة وأٌرسيت فيه قواعد دولة متينة يمتد صداها جيلاً بعد جيل، ويعود الفضل في ذلك لله عز وجل، ثم إلى المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ فقد ألهمه الله الحكمة وآتاه الحنكة والدهاء، حتى استطاع أن يلم الشمل تحت راية التوحيد، واستطاع أن يحيل الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل.وأبان الخامري أن الملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ رسم منهجاً واضحاً وطريقا ممهداً فجعل كتاب الله دستورا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منهجًا سار عليه، والحكم بشريعة الإسلام ظاهرًا وعملاً في جميع مجالات الحياة ومن بعده سار أبناءه الكرام البررة من بعده فما زلنا بفضل الله وتوفيقه نعيش في رغد من العيش ونسعى بجد واجتهاد في الإعمار والتطوير جيلاً بعد جيل .وأوضح الخامري أنه في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تزهو بلادنا وتزدهر بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، فها نحن نعيش نهضة وطفرة واسعة في جميع المجالات (التعليم، والصناعة والإنتاج) ويتجلى لنا كل ذلك في رؤية (2030) التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويشرف على تنفيذها، وتقدمها ولي عهده الأمين حيث تمثل الرؤية أروع صور الحضارة المدنية في وسطية واعتدال ، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا شامخة ويقوي همم وولاة أمرنا لتكون عالية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان.// يتبع //17:07ت م0249

من جانبه رفع عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الأعرج التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال : إن اليوم الوطني يأتي وفي جنباته كثيرًا من التغييرات الإيجابية التي أخذت بمرتكز الوطن الأول وهم أبناؤه وبناته إلى مرتقيات جديدة من التمكين والاستفادة ليكونوا لبنات قوية وداعمة في مسيرة هذا البلد الكريم وليشاركوا عن قدرة واقتدار في ملحمة التطوير التي تدفعها الرؤية الطموحة ويشعل فتيلها التدريب والتأهيل المناسب لمقتضيات الحال وطبيعة المرحلة .وأكد أن من فضائل الاحتفاء باليوم الوطني هو تعزيز مفهوم الولاء والانتماء والتوعية بتاريخ الوطن والمنجزات التي تحققت على الأصعدة كافة، التي نعيشها حاضراً واستذكارا لتاريخ مجيد على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ حيث تزدان بلادنا بالفخر والاعتزاز بهذا اليوم الذي ننتظره كل عام لما يمثله من أهمية تاريخية لبلادنا ولمسيرتها الوطنية المجيدة وليتجدد فيه الحب والولاء والسمع والطاعة لقادة هذا الوطن.وعبر الدكتور الاعرج عن مشاعر الفخر والاعتزاز من خلال موقع كلية التقنية بمكة المكرمة وما تمثله كلبنة من لبنات الوطن والمجتمع وبما تحقق لهذا القطاع من دعم سخي كان له أكبر الأثر في إعداد وتأهيل شباب المنطقة لسد احتياجات سوق العمل الوطني.وسأل الله تعالى مزيداً من التقدم والتنمية والازدهار لبلادنا المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وجميع الأسرة المالكة وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب .من جهته رفع مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي العمري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهم الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأفاد أن مناسبة اليوم الوطني الـ89 نستلهم منها ماضينا المجيد وعبق حدث تاريخي فريد يوم أن وحّدَ القائدُ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أرجاء هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد الخالدة التي لا نزال نستظل تحت ظلالها وننعم بخيراته ونعمة والأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، ومسيرة النهوض العملاقة التي تلف أرجاء هذا الوطن المعطاء في شتى الميادين ومختلف أوجه الحضارة والتقدم والرقي تحت ظل قيادة رشيدة تحكم شرع الله وتحتكم إليه وتقيم شعائر الله وتعززها من خلال إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد هيأت لها كل السبل والإمكانات وكل أنواع الدعم لتبقى شامة في جبين هذه الأمة المباركة ومحققة لإعزاز دين الله ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا ،وأن يديم علينا نعمه ظاهرةً وباطنة .كما رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسان) بمكة المكرمة ، وأعضاء الجمعية العمومية وكافة المنسوبين ، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وإلى الأسرة المالكة ، و الشعب السعودي النبيل ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ،أعاده الله على وطننا الغالي الحبيب وهو ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار ، وكل عام والوطن ومواطنيه بخير.// انتهى //17:07ت م0250