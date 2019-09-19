المدينة المنورة 20 محرم 1441هـ الموافق 19 سبتمبر 2019م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة الإثنين القادم، سباق الجري تحت شعار "وطن آمن" ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.ويشارك في منافسات السباق فئتا الشباب ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً, والأشبال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً, فيما خصصت جوائز مالية وعينية للفائزين في الفعالية التي ستنطلق من مقر اللجنة .// انتهى //17:08ت م0251