الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نظم المركز اليوم , مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King) في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي، بداية من نهاية الأسبوع المقبل الموافق 27 محرم 1441هـ.ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله – إلى بريطانيا عام 1337هـ، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.ويغطي الفيلم حياة الملك فيصل المبكرة - منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا في عام 1438هـ - ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.من جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، شكره وتقديره لكل من قام على إنتاج هذا فيلم " ولد ملكاً " وقال " المنتج أندريس جوميز هو صاحب الفكرة بالأساس وتحدثنا سوياً بداية الأمر وانطلق من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث، فقدم المنتج جوميز مقترحاً تقديم منتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس التي وجهت للملك عبدالعزيز – رحمه الله – وتم تكليف الملك فيصل لتلبية هذه الدعوة".وأضاف " الإنتاج أخذ عامين ونصف من بداية الفيلم وحتى نهايته وتم استقطاب ممثلين من داخل المملكة ومن خارجها، وعدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن أفريقيا كذلك " .وتابع قائلا " حرصنا على كيفية نشر والترويج للفيلم بدءًا من المملكة ودول الخليج وغيرها من الدول، انتقالاً إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله" .يذكر أن الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King)، من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعودياً في الفيلم.// انتهى //17:12ت م0252