الدمام 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل اليوم المدير العام لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الدكتور محمد بن محمد باجنيد، لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يخدم قطاع الأعمال.وتناول الطرفان سبل التعاون بين غرفة الشرقية ومعهد الإدارة بما يخدم قطاع الأعمال والاحتياجات التي يتطلبها بحضور مدير مركز الأعمال بالمنطقة الشرقية (أعمال) التابع للمعهد، محمد بن سليم الحسين.وأكد الطرفان أهمية التدريب ودوره في رفع مستوى الأداء للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //17:13ت م0253