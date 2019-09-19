الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنظّم مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس، ورشة عمل حول حساب ضريبة القيمة المضافة بمشاركة أكثر من (60) متخصص يمثلون مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن مداولات الورشة تنصب على موضوعات: سداد الضريبة على الإيرادات الآجلة عند تحصيلها ومسألة توضيح المعلوماتالمطلوبة من مقدم الخدمة عند إصدار الفاتورة إلى جانب تحسين آليات التطبيق، مبيناً أن الورشة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المجلس في دعم وتحسين بيئة الأعمال وتطوير ورفع مستوى صناعة التأمين الصحي وضمان الاستدامة على المدى الطويل وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.// انتهى //18:11ت م0275