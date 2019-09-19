الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من المسؤولين في غرفة الرياض عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني الـ" 89" للمملكة، مستذكرين جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في توحيد الوطن تحت راية التوحيد، وما وصل إليه من ازدهار، رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي.ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 89.وقال العجلان:" إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.وبين أن اليوم الوطني يحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.وأكد العجلان أن جميع أرجاء المملكة تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها البعض لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام التي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاما بعد عام ليبلغ الاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد اكبر الاقتصادات العشر في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكدًا على دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة.من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد بن علي الشويعر أن اليوم الوطني، مناسبة غالية، ونستذكر فيه ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وما قدمه من تضحيات في سبيل تأسيس المملكة، مبيناً أن الاحتفال يأتي كل عام متضمناً أهدافًا عديدة ترسم روح الوطنية، وتعمق في النفوس الفخر والاعتزاز بهذا الوطن، وبما تحقق من إنجازات تنموية واقتصادية في هذا العهد الزاهر، عبر مستهدفات (رؤية المملكة 2030).ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن اليوم الوطني مناسبة غالية نستذكر فيه تأسيس المملكة، وبناء كيان شامخ على أركان التوحيد وتحقيق النهضة الحضارية للشعب السعودي.وقال": إن هذه المناسبة تطل علينا والمملكة تواصل إنجازاتها هذا العام بخطوات واسعة نحو تحقيق مشروعها الإصلاحي البارز المتمثل في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبينًا أن المملكة على أعتاب عهد جديد يبشر بتطوير أسس وأركان الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وبما يوفر مزيداً من فرص العمل والاستثمار للمواطنين.ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بدر بن محمد الراجحي أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية على قلوب السعوديين، مشيدا بالجهود المبذولة لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين وخلق مزيد من المشاريع النوعية العملاقة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الرياضية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي أن ذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة تحل وبلادنا تمضي بخطى ثابتة، على طريق البناء التنموي والنهوض الاقتصادي، حيث تتواصل المشاريع الكبرى التي تستهدف النهوض بالمملكة والمواطن وتحقق رفاهيته وازدهاره.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض الدكتور خالد بن مكيمن العنزي أن اليوم الوطني مناسبة يحق لنا أن نفخر بها وبما تحقق من منجزات حضارية، إذ غدت المملكة اليوم في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ ، من بين أهم الدول في المنطقة، ويدعم ذلك اطلاق (رؤية المملكة 2030) التي تستهدف إحداث نهضة تنموية شاملة.وقال عضو مجلس الادارة رئيس مجلس امناء مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبو نيان :" إن اليوم نستذكر فيه تأسس المملكة وكذلك الحقبة الجديدة في تاريخها، حيث تم تحقيق إنجازات تنموية ومشاريع ضخمة، وكذلك السير باتجاه الاصلاح الاقتصادي من خلال (رؤية المملكة 2030) الطموحة، وتعزيز بيئة الاستثمار بمزيد من التسهيلات والتنظيم في إطار السعي لتحقيق ما جاء في رؤية المملكة من أهداف سامية تستهدف النهوض الاقتصادي والتنموي وتنويع مصادر الدخل.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الشركات العائلية سعد بن صالح السبتي أن اليوم الوطني يشكل مناسبة مهمة نستلهم منه دروس الماضي وما تعيشه مملكة الخير من تطور ونهضة منذ عهد الملك المؤسس حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, الذي تشهد فيه البلاد تقدماً وتطوراً كبيراً في جميع الميادين ومن أهمها التجارة والاقتصاد من خلال رؤية 2030، والمشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا لاسيما في نيوم والبحر الأحمر والقدية، مشيدًا بما يجده القطاع الخاص من دعم ورعاية.// يتبع //18:11ت م0277

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض سعد بن محمد العجلان أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على أبناء الوطن الغالي، وتشكل ملحمة تاريخية تجسدت من خلالها إرادة وعزيمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتوحيد المملكة، مبيناً أن ما تعيشه البلاد من استقرار أمنى وتنمية اقتصادية ينبغي أن نعمل على حمايتها بالوقوف خلف القيادة داعمين ومؤازرين لجهودها في شتى الميادين.من جانبه، أفاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية سعود النفيعي أن اليوم الوطني مناسبة تستحق أن نتأمل فيها ما حققته بلادنا من إنجازات منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما تشهده من منجزات طموحه عبر بوابة رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تطوير منظومة النقل لتكون مركزاً لوجستياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل بين جميع قطاعات النقل، ورفع مستويات السلامة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء لتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري أن المملكة تشهد منذ فجر توحيدها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، نموا وتطورا مزدهرا في كل المجالات التنموية والخدمية، توجت برؤية المملكة 2030 التي حملت كل التباشير على جميع الأصعدة لاسيما قطاع الإسكان عبر العديد من البرامج المتنوعة لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.وبين عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عثمان بن سعد أبا حسين أن اليوم الوطني يجسد لمرحلة انطلقت بخطوات ثابته في جميع ميادين البناء والتنمية، مبيناً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجب أن يدفعنا لنكون سنداً قوياً لقيادتنا الرشيدة التي تسعي للرقي بالوطن والانسان ورفع راية المملكة خفاقة في شتى المحافل، وكذلك دعم مسيرة البناء والتقدم والازدهار التي نعيشها في ارجاء المملكة، عبر مسارات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله بن فهد العجلان أن اليوم الوطني يعد مناسبة عزيزة على كل مواطن، مؤكدًا أن المملكة تشهد قفزات تنموية تاريخية، وتعيش برؤية جديدة تبلورت معها منجزات ومشاريع كبرى تنعكس إيجابيا على كل مناح الحياة وتطورها لتوفر للمواطن العيش الكريم وارقى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.// يتبع //18:11ت م0278

وأفاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال على بن صالح العثيم أن المملكة وهي تحتفل باليوم الوطني تعتز بما حققته من منجزات، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تعزيز توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تجاه تنويع مصادر الدخل وفق رؤية المملكة 2030، موضحًا أن ما أعلنته الدولة من مشروعات كبرى وطموحة يبعث على التفاؤل والثقة في السير نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع ريادة الأعمال ضمن منظومة متكاملة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه ماجد الحكير أن المملكة تمضي بكل ثقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهما الله ـ في تنفيذ خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، مبيناً أن اليوم الوطني مناسبة غالية تجسد ذكرى ملحمة تاريخية قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه -.وقال الحكير :" لقد استمرت ملحمة البناء والتنمية حتى هذا العهد الزاهر الذي انطلقت به مشاريع الرؤية ليمثل استجابة واعية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي واهتزازات أسواق البترول العالمية، والخروج من دائرة الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، ويعد قطاع السياحة من أهم مرتكزات تنويع الدخل".بدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير أن المملكة بدأت في خطوات جادة نحو إعادة التوازن والاستقرار لسوق العمل لصالح المواطن السعودي ومعالجة الخلل الذي عانى منه، مؤكدًا أن الجهود الحكيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين والسياسات الاقتصادية الواعية التي تتبعها المملكة تطمئن المواطنين السعوديين بأن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وأنها قادرة بإذن الله على التعامل مع صعوبات الاقتصاد العالمي وتجاوزها.وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الاعمال بالمحافظات محمد بن فهد الحمادي:" إن المملكة حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التنموية والاقتصادية في جميع المجالات، التي تعبر عن توجهات القيادة للنهوض بالوطن وتحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز التنمية المتوازنة لتعم جميع مناطق المملكة" .وأوضح الأمين العام في غرفة الرياض ناصر أبوحيمد أن اليوم الوطني يحل هذا العام والمملكة تشهد تحولا اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً تشكلت ملاحمه في (رؤية المملكة 2030) الطموحة الهادفة إلى إيجاد تنمية مستدامة واقتصاد وطني معتمداً إلى عدداً من مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل لما تتمتع به من موارد في شتى المجالات.// انتهى //18:11ت م0279