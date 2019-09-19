أبها 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستنظم إمارة منطقة عسير احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, ضمن فعاليات "همة حتى القمة"، وذلك من خلال حزمة من العروض الفنية والشعبية التي يمتد عرضها على مساحة أربعة كيلومترات ، بدءا من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال على الحزام الدائري الغربي لمدينة أبها.وتتوزع فعاليات الاحتفال على 6 منصات رئيسة بشاشات عرض عملاقة، ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية, بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، ليكون أهالي مدينة أبها والقرى المحيطة بها على موعد مع استعراض خاص غير مسبوق يقام للمرة الأولى في منطقة عسير ، حيث تعكس فقرات الحفل قيم الاعتزاز والفخر بالأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور.وتبدأ فعاليات الاحتفال يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهراَ وحتى الساعة 11 مساءً ، لتجسد فقراتها الثوابت الوطنية وتقدم رسالة واضحة تحمل معاني الوحدة الوطنية وترابط كافة مناطق المملكة.// يتبع //18:15ت م0280

من جانب آخر ، حددت اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير عدة مواقع لوقوف السيارات وتجمع الحافلات الناقلة للمواطنين ، على النحو التالي:القادمون على طريق نهران ستكون مواقف سياراتهم المخصصة في (أبها الجديدة رقم 1 ورقم 2)، وستكون مواقع وصولهم ومغادرتهم انطلاقاً من إشارة الرحمة، فيما تم تحديد مواقف السيارات القادمة عن طريق السودة وآل يوسف في المواقف رقم 2 بأبها الجديدة والمشهد، ستكون مواقع وصولوهم ومغادرتهم إشارة الرحمة وجامع الملك فيصل.وخصصت مواقف "سما أبها" للقادمين عن طريق الطائف والمحافظات الشمالية، وطريق بني مالك و تحدد جامع الملك فيصل موقعا لوصولهم ومغادرتهم، فيما تم تخصيص مواقف جامعة الملك خالد للقادمين عن طريق الملك فهد والمحافظات الشرقية وسيكون موقع وصولهم ومغادرتهم جامع الملك فيصل، وحُددت مواقف الشؤون الصحية والتحلية السابقة بجوار مستشفى عسير المركزي موقفاً للقادمين من طريق الملك عبدالله والمحافظات الجنوبية، وستكون محطة أبو خيال موقعا لوصولهم ومغادرتهم ، أما القادمين من الطرق الداخلية وسط مدينة أبها فقد خصصت لهم مواقف المجمع الحكومي والأمانة وحدد ممشى طريق الملك خالد نقطة لوصولهم ومغادرتهم.يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة إلى مسيرات استعراضية وعروض ثراثية وثقافية وترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأسر أبطال الحد الجنوبي وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بهم بين كافة أبناء الوطن.// انتهى //18:15ت م0281