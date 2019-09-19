بيروت 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.08 % أي ما يعادل نقطة واحدة، ليقفل عند مستوى 792.28 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 13 ألفاً و 685 سهماً، بقيمة 73 ألفاً و 360 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 16 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و825 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و819 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:19ت م0283