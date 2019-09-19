نيويورك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم، على ارتفاع بدعم من سهم شركة مايكروسوفت وأسهم قطاع الطاقة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة كما كان متوقعًا لكنه قلل من توقعات المزيد من التيسير النقدي.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 38.97 نقطة أو 0.14 % إلى 27186.05 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.63 نقاط أو 0.12 % إلى 3010.36 نقطة ، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 16.20 نقطة أو 0.20 % ليصل إلى 8193.59 نقطة.// انتهى //18:23ت م0285