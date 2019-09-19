مكة المكرمة 20 محرم 1441 هـالموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من أهالي مكة المكرمة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - رحمه الله - فيتوحيد المملكة تحت راية "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات و يوم توحيد المملكة الذي جعل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهاجاً للدولة الفتية التي أقامها ـ رحمه الله ـ على العدل والمساواة .وأوضح المواطن أحمد المسعودي عن سعادته باليوم الوطني إضافة إلى شعوره بالفخر والإعتزاز كأي مواطن في بلادنا الغالية وقال : إن هذه المناسبة غاليةً على كل مواطن، وذلك أن يوم توحيد المملكة يحمل بشارات الخير على جميع أبناء الشعب السعودي، حيث تضمن الكثير من العبر والدروس التي يجب الوقوف عندها والاستفادة منها خاصة في جهود الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في تأسيس المملكة والنهوض بها ،واصفاً الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأنها إنجازات عملاقة شملت مختلف المجالات خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب.وأشاد المواطن خالد الوافي بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في رفع راية المملكة في جميع المحافل العربية والدولية، ، مؤكداً أن المملكة تواصل تقدمها وتطورها في جميع المجالات وتنعم بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والنهج الرشيد الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالأمن والأمان والاستقرارفي ظل تحديات إقليمية وعالمية وظروف وأوضاع مضطربة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه وأن يجزيه خير الجزاء نظير ما يبذله أيده الله لخدمة أمته وأبناء شعبه .ونوه عبدالعزيز الخطابي أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة صنعت وطن وضع مكانته بين دول العالم المتقدم، وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض .وأشار إلى أن هذه مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد علي عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يتم عليها نعمة الأمن والأمان.// يتبع //18:29ت م0286

من جانبه رفع المواطن خليل سندي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة العظيمة وقال : إن يوم الوطن يحمل بين طياته الكثير من مشاعر العز والافتخار بهذا البلد العظيم، ولذلك فإن المملكة منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ تحت راية التوحيد وهي حصن العروبة والإسلام، مشيراً إلى أن الجميع استقبل اليوم الوطني لهذا العام بمزيد من التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق وواعد بالإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ .وأكد المواطن ابراهيم الحارثي أن اليوم الوطني للمملكة يمثل مصدر عز وفخر لكل أفراد الشعب السعودي الأصيل، مبيناً أنها تعكس الاعتزاز والفخر ببلادنا والدور التاريخي الذي اضطلعت به ولازالت في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع ، لافتاً النظر الى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يسير على طريق الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ على منهج الكتاب والسنة العدل بين الرعية وتأصيل التلاحم والترابط بين أبناء الشعب السعودي في جميع المناطق وطننا الغالي، وكذلك بناء الدولة السعودية الحديثة التي كان أحدث وجوهها إطلاق رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والذي يهدف لتنمية وازدهار الاقتصاد والمجتمع .وقال المواطن ياسر فدعق : إن بلادنا ماضية بمشيئة الله إلى أعلى درجات الرقي والتقدم والازدهار مدفوعة بحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه رفعة المملكة في جميع المجالات ورفع علمها الخفاق في جميع المحافل العربية والدولية في ظل التعامل المنطقي مع جميع الأمور ، لافتاً النظر إلى أن المجتمع السعودي يعيش خلال هذه الأيام تباشير الفرح والسعادة في اليوم الوطني، مشيرا إلى الإنجازات القياسية التي تحققت وتميزت بالشمولية والتكامل لبناء وطن وقيادة أمة، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يولي جل اهتمامه للوطن والمواطن مع المحافظة على الثوابت والنهج الذي أقره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ في العدل والمساواة بين أفراد الرعية فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته .ورفع المواطن عبدالرحمن الرحيلي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وقال : يطل علينا في كل عام اليوم الوطني للمملكة ليعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ شتات هذا الكيان العظيم وقصة كفاح قياده ووفاء شعب نستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .وأكد المواطن سعد المولد أن النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا في جميع المجالات جعلت المملكة في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة ،منوهاً بما يبديه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من اهتمام وعطاء وبذل للمسجد الحرام والمسجد النبوي سواءً في التوسعات والمشاريع العملاقة فيهما أو التطوير المستمر لمكة المكرمة والمدينة المنورة مما سهل على الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بكل سهولة ويسر في محيط من الأمن والأمان والطمأنينة .// يتبع //18:29ت م0287

ونوه المواطن مازن مرداد بالإنجازات التي تحققت للوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الصعيدين الداخلي والخارجي بفضل سياسته الحكيمة والحازمة ، معبراً عن شعور الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية حيث يستذكر أبناء الشعب السعودي من خلالها انجازات وعطاءات وكفاح الملك المؤسس رحمه الله في بناء المملكة على أسس راسخة قوامها كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وجعل العدل منهاجا وطريقا يسير عليه أبناؤه الملوك من بعده حتى غدت المملكة اليوم في مصاف الدول المتقدمة .ووصفت المواطنة خديجه السقاف مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بالمناسبة العزيزة على الجميع لما لهذا اليوم من إنجاز تاريخي خطت فيه المملكة خطوات واسعة في كافة الميادين فمنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـرحمه الله ـ انطلقت مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات وتعالت في كل المدن أسقف الطموحات وارتفع حجم التوقعات ليبقى الوطن الأفضل والشامخ والعزيز والقوي ونحن كمواطنين نستمد منه كل ذلك.وقالت المواطنة السقاف : إن هذا اليوم يوم مميز لجميع المواطنين لما يحويه من مناسبة غالية وعزيزة، نؤكد ونستحضر فيها أهمية انتمائنا وحبنا للوطن وزرع القيم والمبادئ السامية في نفوس الناشئة، لنخلق جيل وطني قادر على حماية وطنه من أي عبث، مقدمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة".فيما هنأت المعلمة لمياء حريري الوطن الغالي بيومه المجيد وقيادة وأبناء الوطن بالاستقرار والرخاء والأمن والأمان ، وقالت "إننا بعين الله تعالى ومشمولين برحمته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والرؤية الثاقبة لسمو ولي عهده ـ حفظه الله ـ التي تنظر لمستقبل مشرق لهذا البلد الغالي علينا جميعا".وأشادت بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من رعاية واهتمام ملموس ومميز بالمواطن السعودي وتحقيق أهدافه والسعي لتقديم جميع الخدمات ، مؤكدةً أن هذه المناسبة فرصة لتجديد حب الجميع للوطن ولقادته المخلصين.وأكدت المواطنة رغد الحربي أن مناسبة اليوم الوطني، مفخرة واعتزاز لكل مواطن وملحمة توحيد وبناء ، مقدمةً تهانيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.// انتهى //18:29ت م0288