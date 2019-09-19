الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو " المهندس خالد الحقيل التهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال في كلمة له بهذه المناسبة:" لقد ارتسمت على أرض المملكة مسيرة توحيد في ملحمة وطنية تمكَّن فيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - من جمع قلوب أبناء وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل، قادهم في سباق مع الزمان والمكان في سعي لعمارة الأرض، بتوفيق الله وما حباه الله من حكمة مرسياً قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ على هدى من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، صلى الله عليه وسلم، فتحقق هدفه، فنشر العدل والأمن والرخاء، وفي هذا اليوم نعيش مرحلة مهمة من مراحل مسيرة التنمية، تنطلق نحو آفاق المجد، وفق رؤية طموحة يقوم عليها شباب وبنات هذا الوطن، مكملين مسيرة تنمية وطن وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح الحقيل أن اليوم الوطني في كل عام يستذكر فيها أبناء هذا الوطن العظيم دروساً تتمثل في قيم التلاحم والإيمان الصادق بمسيرة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، الذي تمكَّن من أن يوحد أمتنا، ويزرع التلاحم، ليرث نهجه أبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتتحقق لهذه البلاد عهود جديدة من الرخاء والاستقرار في جميع أجزائها، وتتواصل مسيرة البناء والنماء لتصبح منبعاً للخير، وثقلاً اقتصادياً دولياً تدعمه الرؤية الحكيمة والقرار الرشيد.وبين أن اليوم الوطني الـ 89 يأتي مع تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والتنموية، فلقد أصبحت المملكة محط أنظار العالم أجمع واحتلت مكانة مميزة في المحافل الدولية، كما أصبحت عضواً مهماً في مجموعة G20 للاقتصاديات الكبرى، وهي عضوية لها أهمية كبرى وتأتي تأكيداً على مكانتها الاقتصادية، حيث تعد واحدة من أهم دول العالم نمواً وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال هذا العام وبفضل من الله وتوفيقه وتوجيهات القيادة الرشيدة تبنت "سابتكو" توسعات في أعمالها وأنشطتها الحالية والمستقبلية، وفق الخطة الاستراتيجية للشركة المتوائمة مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها ومنتجاتها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وتطلعات المستثمرين.وأفاد أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض يأتي في طليعة أهم المشاريع الطموحة التي يتبناها قطاع النقل كأحد روافد التنمية وواجهة حضارية عملاقة في مسيرة النهضة السعودية، ولدعم وتعزيز هذا التوجه ركز التحول الاستراتيجي لسابتكو على استشراف المستقبل عبر عقد شراكات استراتيجية نوعية وعالمية كتحالف "سابتكو" مع شركة RATP Dev التي من خلالها تم تأسيس شركة "مترو الرياض" - كامكو - الذي توج بفوز الشركة بمشروع عقد تشغيل وصيانة مسارين لمشروع مترو الرياض في إطار مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وكذلك تأسيس شركة المواصلات العامة، والفوز بعقد وتشغيل مشروع "حافلات الرياض".وسأل المهندس الحقيل في ختام كامته العلي القدير أن ينعم على المملكة بالخير والرفاهية والتنمية، ويديم عليها نعمة الاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //18:40ت م0289