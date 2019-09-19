العارضة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستزيّنت شوارع محافظة العارضة بالأعلام الوطنية ، والألوان الخضراء استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89 ، وارتفعت الأعلام والشعارات الوطنية على جانبي الطرق ، وازدانت بصور القيادة الرشيدة وعبارات احتفالية خاصة بـاليوم الوطني .ويتضمن حفل محافظة العارضة العام الحالي العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية ، التي تنطلق ابتداءً من يوم الأحد المقبل ، منها "مارثون الجري همة حتى القمة" بمطلّ الأمير محمد بن ناصر وفعالية المشي "امشي بهمة " للرجال بممشى بحيرة السد وبطولة العارضة لكره القدم على ملعب إسكان الملك عبدالله التنموي بالروان.ويحتفي أهالي محافظة العارضة في الحفل الرسمي للمحافظة يوم الأربعاء المقبل بمركز الملك سلمان للإحتفالات والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع بلدية المحافظة ولجنة التنمية السياحية ولجنتي التنمية الاجتماعية الأهلية بالعارضة والحميراء ، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للاحتفال باليوم الوطني ، وعروض الألعاب النارية، وعروض فلكلورية وفرق شعبية تراثية ، إلى جانب تخصيص ركن لالتقاط الصور الفوتوغرافية لأجمل الأزياء الوطنية للأطفال المشاركين في الاحتفال.// انتهى //19:19ت م0300