بريدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم، الطلاب المشاركين في معسكر طويق السيبراني.وأعرب معاليه خلال اللقاء عن شكره وتقديره للطلاب المشاركين على تحقيقهم لهذا الإنجاز الذي ينسب للجامعة، مقدمًا لهم درعًا تذكاريًا ومبلغاً مالياً نظير تميزهم، مقدماً الشكر والتقدير لعمادة الكلية على اهتمامها بمخرجاتها، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد خدمة للدين والوطن ، حيث شارك في معسكر طويق السيبراني، الذي أقيم بمشاركة 100 متدرب من جامعات مختلفة، خمسة من طلبة جامعة القصيم.من جهته، أكد عميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله الناجم، أن خمسة طلاب من الكلية شاركوا في المعسكر، اثنان منهم حصلا على وسام "همة طويق" ضمن العشرة الأوائل في معسكر طويق السيبراني، مؤكداً أن هذا بحد ذاته يُعد إنجازاً كبيراً، والإنجاز الآخر هو حصول باقي الطلاب على مراكز متقدمة من بين 100 مشارك.وأشار الناجم إلى أن هذه المخرجات المتميزة للجامعة سوف يكون لها تأثير كبير وإضافة كبيرة للعمل والإنجاز والتطور في بلادنا، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وهنأ معالي مدير الجامعة بمناسبة هذا الإنجاز ودعمه غير المحدود لكلية الحاسب وطلابها بشكل خاص، وللطلاب والطالبات على هذه الإنجاز، موضحاً أن الكلية تزخر بطلاب وطالبات متميزين جدًا وبإذن الله سوف يكون لهم دوراً في بناء كل لبنة من لبنات هذا الوطن.يذكر أن معسكر طويق السيبراني أقيم على مدى أربعة أشهر، وهدف إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات جوهرية في مجال الأمن السيبراني التي من شأنها أن تهيئ المتدرب لمواجهة التحدّيات الحالية في التعامل مع الهجمات السيبرانية وصدّها، كما ركز المعسكر على تنمية الجانب العملي والتطبيقي لدى المتدربين.// انتهى //19:39ت م0308