الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي نظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لمدة ثلاث أيام، وذلك في مركز جدة للمنتديات والمعارض، حيث سجل الملتقى إقبالاً وصل إلى 17 ألف زائر من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب العمل، والموظفين والموظفات، والباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب والطالبات.واستفاد زوار الملتقى من ورش العمل وجلسات الإرشاد المهني والندوات والدورات التدريبية، التي تضمنتها المسارات المخصصة لكل شريحة من الشرائح المستفيدة، بالإضافة إلى جملة من الخدمات والبرامج من بينها الموائمة، وتوجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.واحتضن الملتقى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 50 ورشة عمل متخصصة في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، كما صاحبه معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى.وشارك فيه، عدداً من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.ومن المقرر أن تستضيف مدينة الدمام، النسخة القادمة من الملتقى خلال الفترة 27 - 29 أكتوبر 2019م، حيث يهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وكذلك رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.// انتهى //19:40ت م0309