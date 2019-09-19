جيزان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستشارك 25 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان في فعاليات ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية، الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية غازي العليلي، أن الجمعية من خلال هذه المشاركة تهدف إلى التعريف ببرامج ونشاطات الجمعية التي تسعى من خلالها إلى تمكين الأسر وتحويلها من الرعوية إلى التمكين والتأهيل والإنتاج، مبيناً أن الجمعية قدمت قروض تمويلية بمبلغ يصل إلى 3,5 مليون ريال لأكثر من ٢٧٨ مشروعاً.وأفاد أن خدمات الجمعية شملت ١٤٩٧ مستفيداً من خلال التدريب والتأهيل والتسويق في برامح الجمعية، بالإضافة إلى تنظيم ١٢ بازاراً للأسر المنتجة شارك فيه ٤٥٠ مشروعاً، مشيراً إلى أن مشاركة الأسر المنتجة، تضمنت العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل موروث وحضارة المنطقة في مجال الحرفي وصناعة الخوص والأكسسورات و العطور والعديد من السلع التي تهم الأسرة .// انتهى //19:47ت م0310