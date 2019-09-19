جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //19:55ت م0311