أبوظبي 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي يزور أبو ظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما بحثا تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و تداعياتها على أمن و استقرار شعوبها ومقدرات دولها خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة " أرامكو " في المملكة العربية السعودية.ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية " وام " عن سمو الشيخ محمد قوله : إن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم تدعم المملكة العربية السعودية وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها ، عادة أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي.وشدد سموه على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في العمل من أجل الأمن و السلام و الاستقرار في منطقة الخليج العربي و الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //20:02ت م0312