الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرعى سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حمد الوهيبي اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي أقامته مدارس ابن خلدون في مقرّها الرئيس بعرقة, وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ابن خلدون التعليمية الدكتور عبدالعزيز الثنيان ومدير مكتب التعليم بحي الرائد الدكتور عبدالله المهنا.واُفتُتح الحفل بالسلام الملكي , ثم تلا أحد الطلاب آيات من الذكر الحكيم.بعد ذلك قُدّم عرض ٌوثائقي يحكي قصة المملكة بين الأمس واليوم وما قدّمه ملكوها البّررة من خدمات جليلة وإنجازات لهذه البلاد المباركة بشكل عام وللحرمين الشريفين بشكل خاص منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -ثم أدّت مجموعة من طلاب المدارس (أوبريت) خاصًّا بهذه المناسبة, تلا ذلك عرضٌ مسرحيٌ يجسّد الانتماء لهذا الوطن والتلاحم بين أبنائه.كما قدّم بعض الطلاب عددًا من الأناشيد الوطنية.وقبل ختام الحفل كرّم مدير عام التعليم مجموعة من أبناء الشهداء من خلال تقديم بعض الهدايا التقديرية.وفي نهاية الحفل أقيمت العرضة السعودية التي تفاعل معها الحضور وشارك بها.// انتهى //20:34ت م0315