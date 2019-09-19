الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرأس نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بـ (الإنترنت) الذي بدأ أعماله اليوم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف بحضور معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائبه ومديري القطاعات.وبُحث خلال الاجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمسائل السياسات العامة الدولية ذات الصلة بـ (الإنترنت) ومدى تأثير التقنيات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز الأمن والثقة في استخدام (الإنترنت).وقد ناقشت بعض الدول البدء حول المسائل ذات الصلة بالتنظيمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي وكذلك الدولي، وأن يقوم فريق عمل المجلس بقيادة النقاشات حول هذا الموضوع المهم.كما ناقش الفريق التقرير الصادر عن فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة وبحث سبل تنفيذ التوصيات الصادرة عنه التي تركّز على خمسة محاور هي: بناء مجتمع واقتصاد رقمي شامل، تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، حماية حقوق الإنسان، تشجيع الثقة الرقمية والأمن والاستقرار، تعزيز التعاون الرقمي العالمي.الجدير بالذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بسياسات (الإنترنت) الدولية يُعد أهم فرق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشهد حضوراً مكثفاً من قبل العديد من الدول نظير ما يحظى به من اهتمام دولي للموضوعات التي ينظر فيها.// انتهى //21:09ت م0316