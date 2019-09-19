وارتون 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة مقر شركة بي أيه إي سيستمز ( BAE Systems) بمدينتي وارتون وسالمزبري في بريطانيا.وكان في استقبال سموه كل من رئيس مجلس إدارة الشركة السير روجر كار والرئيس التنفيذي للشركة في بريطانيا تشارلز وودبورن، بالإضافة إلى آندي كار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بي أيه إي سيستمز في المملكة.وقام سموه بجولة في أكاديمية الشركة، حيث التقى بالمتدربين والموظفين السعوديين الذين يعملون في مقرات الشركة بالمملكة المتحدة.وأثنى سموه على جهودهم والأدوار التي يقومون بها ضمن برامج نقل وتوطين التقنية إلى المملكة العربية السعودية التي تأتي ضمن التزام الشركة بدعم رؤية المملكة 2030 م وأثمرت عن نجاح عملية تجميع أول طائرة تدريب نفّاثة في المملكة العربية السعودية التي دُشّنت في وقت سابق من هذا العام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكذلك الجهود والخطط التي تتم بهدف الإسهام بشكل أكبر في دعم وتعزيز القدرات التقنية والصناعية حيث تقدم الشركة منظومة شاملة تعنى بنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة العربية السعودية، وتأهيل الشباب السعودي ليكونوا قادرين على إدارة هذه المعرفة والتقنية محلياً من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المقدمة لعدد من القطاعات العسكرية بالمملكة، تتضمن الإلكترونيات المتقدمة والحلول الأمنية وتقنية المعلومات.كما زار سمو سفير خادم الحرمين الشريفين مصانع طائرات ( التايفون والهوك)، بالإضافة إلى مصنع المستقبل الذي يحتوي على أحدث التقنيات المستقبلية في تصنيع المنظومات الدفاعية وشاهد عددًا من النماذج الخاصة بطائرات التايفون والأنظمة الحديثة التي تُستخدم في الطيران.واطلع سموه على الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية، حيث ترتبط الشركة بشراكة امتدت أكثر من 50 عاماً مع القوات المسلحة السعودية.وتعد شركة بي أيه إي سيستمز إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران والفضاء والعلوم والتقنية، وقدمت إسهامات عديدة في مجال حركة التصنيع المحلي في المملكة، حيث سعت الشركة إلى نقل العديد من المهام الهندسية الصناعية إلى الشركات السعودية بهدف الاعتماد على المصادر المحلية، كما تحرص على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، بما في ذلك مساندة الأعمال التي تترجم مبادرتها الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بوصفها جزءًا من منظومة أعمالها، وليس نوعاً من الأعمال الخيرية التي تقوم بها مجاملة, ومن هذه الإسهامات الشراكة التي قامت بها الشركة مع عدد من الجامعات المحلية التي تهدف إلى دعم مخرجات التعليم لتواكب المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في إطار رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال برنامج التعاون الجامعي الذي تقيمة الشركة منذ أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات الأخرى التي تعتزم الشركة إطلاقها في المملكة قريباً.وأشرف على الزيارة كل من الملحق العسكري العميد الطيار الركن رياض أبو عباة و مدير البرامج الهندسية السيد إيان ملدوني ونائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي للشؤون العسكرية والحكومية عبدالعزيز الفرج ونائب الرئيس للموارد البشرية معبر العواجي.وفي ختام الزيارة اُلتقطت الصور التذاكرية بهذه المناسبة.// انتهى //21:21ت م0318