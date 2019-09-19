أبوظبي 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وزير الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية رايان مكارثي.وبحث سموه و المسؤول الأمريكي علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.واستعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //22:51ت م0328