جيزان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستفاعل أهالي جازان مع عروض اليوم الوطني الـ 89 "همّة حتى القمة" ، التي أطلقتها مساء اليوم الهيئة العامة للترفيه وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.واصطحب الآباء أبناءهم في رحلة عبر العروض الشيقة التي تقدمها فرق متخصصة اعتزازًا بالتراث والموروثات التقليدية ، فضلا عن 22 لوحة تحمل شعارات وطنية جاذبة ومضاءة تتيح فرص التصوير للزوار، وشاشة البث الحي العملاقة ومتجر مبيعات اليوم الوطني .ووجد الأطفال الزائرون لمقر الفعاليات فرصة سانحة من خلال ورش العمل للأطفال التي ضمت أركانًا لتلوين الأعلام والشعارات الوطنية وركن المكعبات وركنًا خاصًّا بالزراعة كإحدى المبادرات لتعريف الأطفال بأهمية الأشجار في حياتنا ، إلى جانب ركن الحكواتي الذي يروي للأطفال قصص الآباء والأجداد وسيرة البطولة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه اللـــَّه - وتوحيد الدولة .ويبرز قسم "حجر طويق" الذي ينقش من خلاله الزائرون جُملاً من ثلاث كلمات لتكوّن ذكريات شامخة على الحجر فيما يبدو قسم " وحدة وطن " كأحد الأعمال الفنية لإبراز معالم مناطق المملكة كتحفة معمارية تجمع الأصالة السعودية وحداثة المعمار .ويبدع نحو 170 شابًا وفتاة في تنظيم الفعاليات وإدارة العمل بشكل لافت ، وسط تعاون الزوار وسعادتهم للاحتفاء بالفعاليات الوطنية التي تستمر خمسة أيام .// انتهى //22:52ت م0329