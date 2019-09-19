ظهران الجنوب 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة ظهران الجنوب استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للملكة من خلال العمل على تزيين شوارع المحافظة باللون الأخضر وكذلك الميادين العامة من خلال الكشافات المضيئة وعقود الزينة التي رُكّبت وتزيين الأعمدة بالأعلام الخضراء وتهيئة الحدائق .ويحتضن منتزه "القو" شمال المحافظة التابع للبلدية احتفالات ظهران الجنوب الأربعاء المقبل المتضمنة جملة من الفعاليات التي يبرز بينها معرض خاص بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للملكة .وأوضح رئيس البلدية عوض بن سعيد آل سيّاف أن البلدية أنهت تجهيزاتها لليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همّة حتى القمّة"مبينا أن البلدية جهّزت الميادين والشوارع العامة لتبدو على أهبة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني ومشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //22:53ت م0330