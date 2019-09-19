حائل 20-1-1441هـ الموافق 19 سبتمبر 2019م واسافتتح وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري بمدينة جبة مساء اليوم مهرجان التمور الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز جبة والبلدية ويستمر لمدة عشرة أيام.وقام العنقري بجولة على معروضات تمور المزارعين ومنتجات الأسر المنتجة وعروض الحرف اليدوية ومنتجات فتيات التنمية ونادي الفتاة، بالإضافة إلى عرض متحف قصر النايف الأثري وعرض لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.حضر الافتتاع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد ورئيس مركز جبة بدر بن حجر بن ناحل وعدد من المسؤولين.// انتهى //22:53ت م0331