سياسي / وزيرة الخارجية السودانية تلتقى بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
الخرطوم 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله اليوم في الخرطوم بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان الدكتور سيلفا راماتشاندرا .
واستعرض المسؤول الأممي جهود البرنامج في السودان خاصة في مجال مكافحة التصحر والتغيّر المناخي ومعالجة آثار اللجوء والهجرة على المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين بالسودان.
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22:58ت م
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