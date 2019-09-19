الخرطوم 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله اليوم في الخرطوم بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان الدكتور سيلفا راماتشاندرا .واستعرض المسؤول الأممي جهود البرنامج في السودان خاصة في مجال مكافحة التصحر والتغيّر المناخي ومعالجة آثار اللجوء والهجرة على المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين بالسودان.// انتهى //22:58ت م0333