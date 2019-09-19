الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير صندوق التنمية الزراعية منير السهلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال في تصريح له بهذه المُناسبة: إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوب السعوديين بإعلان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد أجزاء بلادنا المباركة باسم المملكة، مشيراً إلى أن توحيد البلاد يأتي في وقت تشهد فيه المملكة مزيداً من النماء والتطور من خلال مسيرة الخير والنماء لتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على ضوء رؤية المملكة 2030 ، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة لكافة القطاعات التنموية من اهتمام منها القطاع الزراعي.وأوضح مدير الصندوق أنه انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق المتكاملة مع السياسات والتوجهات الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة حقق الصندوق العديد من المنجزات خلال العام الحالي، تمثلت في استمرار الصندوق في نشاطه لتحقيق أهدافه لدعم التنمية الزراعية واستدامتها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مع استدامة الموارد الطبيعية وترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، ودعم سلاسل الإمداد ، والاستفادة من الميز النسبية لمناطق المملكة المختلفة لاستدامة الزراعة ودعم التنمية الريفية من خلال الخدمات والتسهيلات الائتمانية والقروض والمنتجات التمويلية للمزارعين والمربين والمستثمرين دعماً لجهود تحقيق التنمية الزراعية في المملكة عبر تقديم القروض العادية لصغار المزارعين والمربين والصيادين ، وقروض التمويل للمشاريع الزراعية في القطاعات الرئيسة الثلاثة المستهدفة وهي (الدواجن اللاحم والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والخدمات المساندة لها مع تشجيع ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير المنتجات والخدمات المساندة والتسويقية للقطاع الزراعي.وقال: "من ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي قدم الصندوق أول قرض للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف تأمين إمدادات مستقرة من السلع الزراعية من خلال المشاريع الاستراتيجية للاستثمار الزراعي في الخارج كما خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025 م" .وأكد السهلي أن الصندوق قدم مُنذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384هـ / 1385هـ وحتى العام المالي 1439 / 1440 هـ (457897) قرضاً بلغت قيمتها الاجمالية نحو (50 مليار) ريال، شملت مجالات زراعية مُختلفة، ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.// انتهى //23:02ت م0334