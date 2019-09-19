ينبع 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت اللجنة المنظمة بتعليم محافظة ينبع برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، والتي تهدف في مجملها إلى إبراز دور المؤسس في لمّ الشمل وتوحيد البلاد وتعزيز حب الوطن والانتماء له في نفوس النشء، من خلال العديد من البرامج التي تبرز الدور والمكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم ، بمشاركة من الأجهزة الحكومية بالمحافظة في فعاليات اليوم الوطني.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم ياسر بن صالح النزاوي أن الإدارة التعليمية استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت برنامجاً متكاملاً للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام ، مبيناً أن البرنامج سيبدأ الاثنين القادم وينتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته لعام 1441هـ ، وتشمل الفعاليات المقامة على العديد من العروض الترفيهية المتنوعة والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال والتي تتمثل في زيارات ميدانية لمدارس المحافظة من قبل مشرفي النشاط و القيادات التربوية ، والمشاركة في احتفالات المحافظة بمعرض اليوم الوطني #همة_التعليم _للوطن_قمة بمشاركة جميع طلاب و طالبات المحافظة ، إضافة إلى مشاركات ثقافية على مستوى مدارس المحافظة ، و زيارة أسرة التعليم لمحافظ ينبع بمشاركات طلاب و طالبات المحافظة ، مبينًا أنه تم توزيع المهمات على اللجان بحسب تخصصها لتنفيذ البرامج والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على أبناء هذا الوطن المعطاء .و أضاف النزاوي أن هذا اليوم الذي يأتي في كل عام يمثل لنا الفخر والاعتزاز كأبناء للتعليم لنرفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ، وكافة أبناء الوطن ، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء تحت قيادتنا الرشيدة .// أنتهى //23:07ت م0335