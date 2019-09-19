الخرطوم 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستسلمت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله دعوة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لزيارة دولة الإمارات العربية.جاء ذلك لدى استقبالها بمكتبها اليوم سفير دولة الإمارات العربية بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.وأعرب السفير الجنيبي عن حرص بلاده على استقرار السودان، والإسهام في جهود السودان وشركائه الدوليين الرامية لإزالة اسمها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب .كما جدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.من جانبها نوهت الوزيرة السودانية بعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب.//انتهى//23:21ت م0337