تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أهمية الدور الإشرافي , عدّه ضرورة ملحة في الميدان التربوي.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من المشرفات التربويات الجدد عبر الهاتف، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومديرة إدارة الإشراف التربوي عناية القبلي.وشدد " العُمري " في كلمته خلال اللقاء على دور التربويين والتربويات في بناء الفكر المعتدل والمبادئ القويمة ومحاربة كل فكر ضال ، مشيراً إلى أهمية إنشاء علاقة تشاركية بين المؤسسات التعليمية والمجتمع التربوي والبيئة المحيطة ، موضحاً ما للتعليم كنظام حيوي متجدد من تأثير على كفاءة المؤسسات الأخرى , معددا أبرز عناصر تحقيق كفاءة التعليم كرفع كفاءة بيئة التعليم وكفاءة قائدة المدرسة كقدوة وقائدة ورفع كفاءة المعلمة.ودعا إلى أخذ العمل الإبداعي إلى الفصول مدعوما بالوسائل المبتكرة, ودعم المدرسة في خططها وإجراءاتها مع الاستفادة من مرافقها، والإسهام في تنمية مهارات القائدات.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الإشرافي والميدان التربوي.// انتهى //23:23ت م0338