تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة البدع استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" بكل التجهيزات التي تجذب المواطنين والمقيمين، حيث توشحت شوارع المحافظة الرئيسة وميادينها براية التوحيد كما جرى تركيب اللوحات الوطنية على الطرق التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.أكد رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أن البلدية حرصت على إظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.وأبان أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في منتزه الأمير فهد بن سلطان الرياضي التي ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، وعرض مرئي بالإضافة إلى عرض للفنون الشعبية والقصائد الوطنية ومسرح الطفل وتقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.وأشار السعيد الى أنه جرى تركيب أعلام المملكة بجميع الشوارع الرئيسة والحيوية بالمدينة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح حيث بلغ عددها ما يزيد عن 300 علم في شوارع المحافظة.وبين السعيد أنه جرى تجميل مختلف أرجاء المحافظة من خلال إضاءة المعالم والشوارع وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء كما سيتم خلال احتفالات اليوم الوطني توزيع 500 علم في الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة.// انتهى //23:25ت م0339