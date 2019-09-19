رياضي / تعادل ضمك والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
تعادل فريقا ضمك والشباب 1-1 اليوم في افتتاح منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها .
وتقدم ضمك أولاً عن طريق جورجي فيليبي عند الدقيقة 27 ، وعادل كريستيان جوانكا النتيجة للشباب عند الدقيقة عند الدقيقة 40 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى ٦ نقاط وضمك إلى ٤ نقاط .
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23:27ت م
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