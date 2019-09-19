الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستعادل فريقا ضمك والشباب 1-1 اليوم في افتتاح منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها .وتقدم ضمك أولاً عن طريق جورجي فيليبي عند الدقيقة 27 ، وعادل كريستيان جوانكا النتيجة للشباب عند الدقيقة عند الدقيقة 40 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى ٦ نقاط وضمك إلى ٤ نقاط .// انتهى //23:27ت م0346