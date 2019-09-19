تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية مركز أشواق التابعة لمنطقة تبوك استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة في الطرق والميادين والمباني.وتوشحت مباني المركز وشوارعه الرئيسة براية التوحيد كما تم تركيب العديد من اللوحات الوطنية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة.وأكملت البلدية استعدادها للحفل الذي سيقام الثلاثاء القادم في الحديقة العامة في مركز أشواق , حيث سيشمل العديد من الفعاليات.وأوضح رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن العنزي أنه تم تركيب وتوزيع أكثر من 200 علم في الطرق الرئيسة بالمركز والقرى التابعة له، مشيراً إلى أن البلدية بدأت منذ وقت مبكّر للتحضيرلهذه المناسبة الوطنية، داعياً الجميع لحضور الحفل الذي سيشمل العديد من الفعاليات المتنوعة حيث ستنظم مسيرة خاصة باليوم الوطني يشارك فيها عدد من الأهالي إلى جانب إقامة أوبريت خاص باليوم الوطني وأمسية شعرية وعرض للخيل والهجن.// انتهى //23:27ت م0347