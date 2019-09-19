بريدة 20 محرم 1441 هـ الموافق19 سبتمبر 2019 م واسرفع مسؤولي منطقة القصيم ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللأسرة المالكة، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأكد مدير عام تعليم القصيم صالح بن عبد الرحمن الجاسر، أن يومنا الوطني الـ 89 المصادف للثالث والعشرين من سبتمبر الجاري لعام 2019 ليكتب شعب هذا الوطن تاريخهم بالحب والوفاء والنبل والاعتزاز؛ بثوابت وطنهم وقيادته تجاه مسؤلياتهم الوطنية والإقليمية والعالمية، ليجدوا تلك المواقف مشهودة معتبرة بصدقها وملامستها للواقع، وتجسيدها للدور الريادي الذي تتزعمه المملكة في قيادتها لخط الحكمة والتعقل في كافة تعاملاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، وهي تحذوا بذلك حذوا منهج رباني سماوي تفرضه العقيدة وتتطلبه روح الإيمان.وأشار إلى أن مناسباتنا الوطنية كلها تجديد للولاء والطاعة، ومشاهد احتفاء بمنجزات ومفاخر لم يزل يكتسبها وطننا الحبيب، ومناسبات دول غيرنا باتت موعداً للفوضى والاضطراب، ومقصداً للقلاقل والفتن، وبتلك المضادة يبز وطننا عن غيره، ليعلن للعالم أجمع أن علاقة الوئام والطاعة والاحترام، التي تربط قيادة وطننا بشعبه الكريم، هي عقيدة اجتماعية أصيلة، تكرست وفقاً لمبادئ حنيفة خطها ديننا الإسلامي بتعاليمه وتشريعه.وأوضح مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أن اليوم الوطني هو يوم فخر وعز لمنجزاتٍ نعيشها واقعاً ونعمل على تعزيزها مستقبلاً، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ومكملاً لمسيرة والده المؤسس وإخوته الملوك، مؤكداً أن الجميع يسهم في كل ما يخدم العلم والتعليم، فالوطن يستحق منا التعاون وتضافر الجهود والسواعد لبناء مستقبلٍ يعمه الإشراق والأمجاد، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعما منقطع النظير للتعليم وتولي المعلم والطالب أهمية كبرى، حتى تحققت العديد من الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا الله ثم اهتمام القيادة الرشيدة وعطاء أبناء الوطن، مختتما حديثه بتهنئة القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة، داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والأمن والأمان والاستقرار.وأكد مدير مكتب تعليم البدائع صالح بن عبدالله الحامد، أن مشاعر الفخر هي الحاضرة بتجلي لدى جميع أبناء الوطن في هذا اليوم، ومدى الانتماء لهذه الأرض الطاهرة، مفاخرين بالنمو والتطور والازدهار ورفع النهضة التنموية لهذا البلد وتوفير الخدمات التعليمية الكاملة وغيرها من الخدمات المهمة الذي تشهده مختلف مرافق الدولة بفضل الله ثم جهود مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده وحتى عهدنا الزاهر بعهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وولي عهده الأمين - رعاه الله - قائد حلم مملكة المسقبل الشابة المتجددة بثقة وفق اقتصاد متنوع، وبنية صناعية منافسة، ونهضة علمية متميزة بالابتكار لتحقيق رؤية 2030 لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، مع التمسك بعقيدتنا السمحة والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته.// انتهى //23:54ت م0349