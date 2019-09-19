الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس‏ تنظم الهيئة العامة للترفيه، خلال موسم اليوم الوطني الـ 89، للمملكة وبإشراف وتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نشاط "ملتقى الهمة" الذي يضم مجموعة من التفاصيل التي تصنع مجتمعاً محلياً يسمو بالتفاعل من خلال قصص الشباب الناجحة والملهمة من 13 منطقة مختلفة بالمملكة.‏ويضم الملتقى الذي انطلق اليوم في جميع مناطق المملكة ويستمر لغاية الاثنين المقبل الذي يصادف اليوم الوطني الـ 89 للمملكة 25 متحدثاً متخصصاً تم تقسيمهم لكل منطقة بالمملكة لخمسة متحدثين، وبحضور 80 شاباً وشابة تم ترشيحهم خصيصاً من قبل الجامعات والغرف التجارية والمنظمات المحلية في المنطقة.‏ويستعرض المتحدثون من خلال "ملتقى الهمة" تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة في المجالات المختلفة ونقلها للحضور بصورة مبسطة تهدف في رسالتها إلى تحقيق الفائدة ونشر المعرفة.يذكر أنه سينفذ بالتزامن مع الملتقى في مناطق مختلفة العديد من النشاطات المتنوعة مثل أركان التصوير التي تضم في طياتها ركن واحد يجمع مختلف الثقافات والمعالم الـ 13 لمناطق المملكة بالإضافة للمعارض الفنية وعروض الفلكلور والموسيقى والصور الجماعية العلوية بالدرونز.//انتهى //23:55ت م0350