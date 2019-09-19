جيزان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأطلقت غرفة جازان اليوم ، فعاليات ملتقى غرفة جازان لريادة الأعمال " وطن مزدهر 89 " ، وذلك ضمن برامجها المصاحبة لفعاليات اليوم الوطني.وتحول مقر الغرفة إلى ورشة عمل جمعت شباب وفتيات جازان بالعديد من المختصين والمستشارين الذين قدموا استشارات في مجالات عمليات التمويل للمشاريع ببنك التنمية الاجتماعية ، وإرشادات مهنية من صندوق تنمية الموارد البشرية ومستقبل ريادة الأعمال ، والتسويق الرقمي للمشاريع الناشئة ، والابتكار وريادة الأعمال ، وكيفية الحصول على دعم مالي للمشاريع، واستشارات حلول التوظيف ، إلى جانب استشارات قانونية وتقنية.وسعت غرفة جازان من خلال الجلسات الاستشارية إلى تعزيز دورها تجاه ريادة الأعمال بتأهيل وتطوير جميع شرائح المجتمع وتسهيل دخولهم في سوق العمل ، وتقديم استشارات جادة تساعد الشاب والفتاة في تحديد الميول والتوجه الريادي الصحيح ، وتعريفهم بالمشاريع المتناسقة والموفرة لمتطلبات البيئة الخارجية ، والتي تتوافق أيضًا مع قدراتهم الداخلية وتتوافق مع نقاط القوة لديهم ، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة للاقتصاد المحلي.وشهد مقر الغرفة استمرار الدورة التدريبية المكثفة في دراسة الجدوى الاقتصادية لأصحاب المشاريع التي تم ترشيحها ضمن جائزة غرفة جازان للمشاريع الواعدة ، التي أعلنتها الغرفة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، وذلك لتقديم أفضل فكرة ريادية يتم تحويلها لمشروع بما يواكب رؤية المملكة 2030 ، حيث تم رصد مبلغ 10,000 ريال للمركز الأول و 7,000 ريال للمركز الثاني ، و 3,000 ريال للمركز الثالث ، فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية والمساهمة في دعم المشاريع الفائزة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.واستفاد عشرات الشباب والفتيات الذين احتضنهم ملتقى غرفة جازان لريادة الأعمال من الدورات التدريبية المصاحبة لليوم الأول من الملتقى والذي شهد دورة عن "ريادة الأعمال وأساسيات إعادة التطوير"، وورشة عمل عن "مبادئ وأساسيات الخط العربي" ، إلى جانب دورة تدريبية عن "رؤية 2030 وإدارة الفعاليات" ، شملت محاور متخصصة حول الابتكار في الفعاليات، سواء من خلال ابتكار فعاليات جديدة أو الابتكار والتجديد في فعاليات قائمة، وكذلك إدارة المحتوى، وإدارة البشر أو العاملين واستعراض سلسلة مراحل متخصصة لإدارة البشر وكذلك إدارة الحشود، ومحور عن إدارة الأزمات المكانية والزمانية والأزمات الطارئة ومحور إدارة التوقعات.من جهة أخرى تتواصل فعاليات ملتقى غرفة جازان بجلسات حوارية غدًا تشمل ، جلسة حوارية عن " رؤية 2030 والشباب في ظل الاقتصاد المزدهر " وكذلك جلسة حوارية بعنوان " الفرص والإمكانيات بوطن مزدهر ما قبل التحول 2020 “ .// انتهى //23:56ت م0351