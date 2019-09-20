أديس أبابا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأدانت إثيوبيا اليوم العدوان التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامن جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مع المملكة قيادة وشعبًا, مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي، بل تشكل أيضًا تهديدًا على الأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //00:02ت م0352