أوسلو 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع سولبرغ على تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.// انتهى //00:02ت م0353